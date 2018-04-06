Portekiz'in dev ekiplerinden Sporting Lizbon'da karmaşa yaşanıyor! Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Madrid'de Atletico'ya 2-0 kaybeden kulüpte maç sonrasında başkan Bruno Carvalho, futbolculara yönelik sert açıklamalar yapmıştı. Futbolcuların başkana cevap vermesi üzerine ise başkan Carvalho, beklenmedik bir hareket yaptı!

Kulübün kaptanı Rui Patricio, Instagram ve Facebook hesabından bir paylaşım yaparak "Kazanırız, berabere kalırız bazen de kaybederiz. Evet kaybederiz çünkü bu futbolda yeri olan bir sonuçtur. Ve bu durumdan sorumlu olanlar, kulüpteki herkestir. Biz bir takımız. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye, elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu kulüp, bu taraftar ve kendimiz için her zaman savaşacağız. Öbür türlüsü profesyonel futbolda yeri olmayan şeyler. Başkanın halka açık yaptığı açıklamalar, istemediğimiz türden şeylerdi. Sadece futbolcuların suçlanması, içinde bulunduğumuz durumu zorlaştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımı daha sonra Joao Palhinha, Cristiano Piccini gibi futbolcular da kişisel hesaplarından paylaştı.

Paylaşımın büyümesi üzerine ise olaylar karıştı! Fabio Coentrao, Ristovski, William Carvalho, Battaglia, Bruno Fernandes, Coates, Marcos Acuna, Gelson Martins, Daniel Podence, Bruno Cesar, Fredy Montero, Bryan Ruiz, Ruben Ribeiro, Rafael Leao, Doumbia ve Wendel de paylaşım yapan futbolcular arasına katılınca başkan Carvalho, 18 futbolcuyu birden kadro dışı bırakma kararı aldı!

Pazar günü Paços ile karşılaşacak olan Sporting'te şu anda A takımdan 6 futbolcu forma giyebilecek durumda. Atletico maçında forma giyip de bu paylaşıma katılmayan tek futbolcu ise Bas Dost.

Portekiz'de yayın yapan O Jogo'nun haberine göre Sporting Lizbon, Paços karşısına B takımıyla çıkacak.