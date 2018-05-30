Sportivo Luqueno - Cerro Porteno maçı rakamları

Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında Sportivo Luqueno ile Cerro Porteno, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:15. Sportivo Luqueno 17 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Cerro Porteno 37 puanda ve 2. sırada. Sportivo Luqueno, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Cerro Porteno, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 258 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sportivo Luqueno kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Cerro Porteno sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sportivo Luqueno önceki hafta Club Guarani mücadelesinde 0-2 yenildi.

Cerro Porteno ise Rubio Nu maçında 0-3 kazandı.

Sportivo Luqueno, evinde 1 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 12 gol yedi.

Cerro Porteno ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cerro Porteno, 16 gol atarken 8 gol yedi.