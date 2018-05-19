Sportivo Luqueno - Club Guarani maçı ne zaman?

Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında Sportivo Luqueno ile Club Guarani, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 00:00. 17 puanlı Sportivo Luqueno 10. sırada bulunuyor, Club Guarani 18 puana sahip ve 9. sırada. Sportivo Luqueno son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Club Guarani, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 315. İddaa'da Sportivo Luqueno kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Club Guarani kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sportivo Luqueno son haftadaki Club Guarani müsabasında 0-2 yenildi.

Club Guarani, Sportivo Luqueno karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Sportivo Luqueno, 10 gol attı ve 11 gol yedi.

Club Guarani ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Club Guarani, 9 gol atarken 12 gol yedi.