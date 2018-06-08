Sportivo Luqueno - Sol de America maçı öncesi rakamlar

Sportivo Luqueno ve Sol de America, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:40. 21 puanlı Sportivo Luqueno 10. sırada bulunuyor, Sol de America 27 puana sahip ve 6. sırada. Sportivo Luqueno, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sol de America, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 174 kodlu maçı oynayanlar; Sportivo Luqueno galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sol de America galibiyet oranı 0.00.

Sportivo Luqueno son hafta oynanan Club Guarani maçında 0-2 yenildi.

Sol de America ise Libertad maçında 1-2 yenildi.

Sportivo Luqueno, evinde 1 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 13 gol yedi.

Sol de America, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Sol de America, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.