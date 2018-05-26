Sports Boys Warnes - Guabira sahaya çıkıyor

Bolivya Premier Lig Copa Sudamericana Play Off 2.Aşama F maçında Sports Boys Warnes ile Guabira, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:30. Sports Boys Warnes 1 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Guabira 1 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Sports Boys Warnes, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Guabira, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 212. İddaa'da Sports Boys Warnes kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Guabira kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sports Boys Warnes son hafta oynanan The Strongest maçında 3-2 kazandı.

Guabira ise Wilstermann karşılaşmasında 1-3 yenildi.