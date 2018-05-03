Dünyanın en çok dinlenen müzik servislerinden biri olan Spotify, birkaç hafta önce halka açılmıştı. Ocak – mart dönemine ilişkin raporlarını yayınlayan şirket, geçtiğimiz yıla göre gelirini %26 artırarak 1,36 milyar dolara ulaştı.



Mart ayının sonunda aylık 170 milyon aktif kullanıcısı bulunan Spotify, premium üye sayısını da geçtiğimiz seneye göre %45 artırdı. 75 milyon ücretli aboneye sahip olan hizmetin en büyük rakibi olan Apple Music’in ise 40 milyon abonesi bulunuyor.

Spotify’ın yıl sonu hedefleri ise daha büyük. Şirketin 2018’in sonundaki amacı, kullanıcı sayısını 208 milyon aktif kullanıcıya çıkartmak ve 96 milyon premium kullanıcıya sahip olmak.