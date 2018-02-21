İsveçli müzik akışı servisi Spotify’ın web sitesinde yayınladığı yeni iş ilanlarında birisinde, “ilk donanım ürünlerini geliştirmeye hazırlandığını” açıkladı.

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Şirket, donanım ürünleri için açtığı iş ilanlarında Stockholm’deki merkez ofisinde görev alacak üretim, tedarik zinciri, satış ve pazarlamadan sorumlu yöneticiler aradığını açıkladı.

Spotify’ın iş ilanlarında, şirketin birden fazla donanım ürünü geliştirmek istediği detayı dikkat çekiyor.

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Söz konusu iş ilanları, dijital müzik devinin hangi ürünleri geliştireceğine dair fikir üretmek için yeterli bilgiyi sağlamıyor. Ancak şirketin eski iş ilanlarında “Pebble Watch, Amazon Echo ve Snap Spectacles benzeri” ürünlere ilgi duyduğunu açıklamıştı. Bundan yola çıkarak, Spotify’ın akıllı asistanlar, artırılmış gerçeklik, giyilebilir teknolojiler ve sesle kontrol alanlarına odaklanacağı öngörülebilir.

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