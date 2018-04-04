Spotify'ın değeri 26.5 milyar dolar oldu

Spotify'ın hisse başına değeri 165,90 dolardan arz edilmeye başlandı ve günü 149,60 dolardan tamamladı.

Böylece, şirketin hisseleri dün akşam New York borsasının koyduğu 132 dolar referans fiyatına göre, halka arz edildiği ilk gün yüzde 13 prim yaptı.

Bu sonuçla, şirketin piyasa değeri de 26,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Dropbox ve Twitter'ı geçti

Spotify'ın IPO'su analistler tarafından başarılı olarak görülürken, şirketin ilk halka arz edildiği günde ulaştığı piyasa değeri de Twitter ve Dropbox gibi teknoloji firmalarını geride bıraktı.

Geçen ay IPO'su gerçekleşen Dropbox'ın piyasa değeri halka arz edildiği ilk gün yaklaşık 12 milyar dolar olmuştu.

Sosyal paylaşım devi Twitter'ın Eylül 2013'teki halka arzında da firmanın piyasa değeri ilk gün sonunda 11 milyar dolardı.

Öte yandan, mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin Mart 2017'deki IPO'sunda ise şirketin piyasa değeri ilk günün sonunda yaklaşık 36 milyar dolar olmuştu.