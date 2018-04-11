Spotify, hali hazırda dünyanın en çok tercih edilen müzik servislerinden biri. Yaklaşık 150 milyon kullanıcısı bulunan müzik servisini ücretli kullananların sayısı ise 71 milyon kişi civarında. Bununla birlikte özellikle Spotify'ın mobil uygulama versiyonundaki ücretsiz kullanıcılar için geçerli kısıtlamalar can sıkacak cinsten.

Şu an için, ücretsiz kullanıcılar Spotify'da oluşturdukları ya da takip ettikleri listeleri ancak karışık çal seçeneğiyle oynatabiliyor. Bunun dışında listedeki herhangi bir şarkıyı doğrudan seçerek oynatması mümkün değil. Şarkıyı geçmek isteyen ücretsiz kullanıcılar için de sınırlama söz konusu.

Spotify'ı ücretsiz olarak kullananlar, her saat için sadece 6 şarkı geçme hakkına sahip. Üstelik bu geçişlerin tamamı da ileriye doğru, yani geçmiş şarkılara dönmek de söz konusu değil.

Bu kısıtlamalara bir de reklam eklenince, servisin ücretli sürümü ile ücretsiz sürümü arasındaki farklar daha da fazla açılıyor. İşte bu durumu düzeltmek için harekete geçen şirket, 24 Nisan'da düzenleyeceği lansmanda ücretsiz kullanıcılar için birtakım yeni özellikler açıklayacak.

Spotify'a yakın kaynaklar tarafından dillendirilen bu iddialara göre, yeni özellikler sonrasında ücretsiz sürüm ile ücretli sürüm arasındaki uçurum büyük ölçüde kapanacak. Ancak bu özelliklerin tam olarak nelerden oluştuğu konusunda şu an için net bir bilgi bulunmuyor.