Batı kültürüyle sentezlenen şarkıların küfürlü sözlere sahip olması artık alışılmış bir durumken, dijital müzik servisleri bunlara maruz kalmak istemeyenler için önlemler geliştiriyor. Apple Music’in ardından Spotify da küfürlü şarkıları filtreleyen yeni bir özelliği kullanıcılara sundu.

Spotify’ın yalnızca iPhone ve iPad uygulamalarında denenebilen özellik, servisin ücretli abonelerine özel olarak sunuldu ve henüz beta aşamasında.

Küfürlü şarkıları çalma sırasına dahil etmeyen ve çalınmasına izin vermeyen özelliğe en büyük eleştiri ise cihaza erişimi olan herkes tarafından değiştirilebilmesi.

APPLE MUSİC, GÖZÜNÜ ZİRVEYE DİKTİ!

Apple Music’teki benzer özellik parola ile korunurken, Spotify özelliğin beta sürümünde böyle bir korumaya yer vermiş değil.

Özelliğin henüz deneme sürecinde olduğunu belirten Spotify, “bazı kullanıcılar” tarafından test edildiğini söyledi.

PLAK ÇAĞI GERİ DÖNÜYOR! BU SEFER YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ...