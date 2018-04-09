Dünyanın en önemli çevrimiçi müzik servislerinden biri olan Spotify'ın bir süredir yeni bir donanım üzerinde çalıştığı bilinen bir durum. Bilinmeyen şey ise, bu donanımın kullanım amacının ne olduğu. Şu ana kadar çıkan haberlerde bu yeni ürünün akıllı hoparlör olduğu konuşuluyordu ancak gelen son bilgiler Spotify'ın daha ilginç bir cihaz üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Birçok internet sitesinde yer alan habere göre, Spotify tarafından geliştirilen bu ilk donanım otomobil aksesuarı olarak tasarlanıyor. Günlük Spotify deneyimini otomobillere aktarmayı hedefleyen bu cihaz, Bluetooth vasıtasıyla araca bağlanabilecek. Tabii bu durumda Spotify, her araçta bulunan bir müzik servisi halini alacak.

Sızdırılan bir konsept görselde, cihazın üzerinde sadece iki adet fiziksel tuşun bulunduğu görünüyor. Ayrıca görselde yer alan komut ibaresi, cihazın ses asistanı desteği aldığını gösteriyor ki bu durum sürücülerin işini bir hayli kolaylaştıracaktır

Sportify tarafından geliştirilen bu yeni ürünün 24 Nisan 2018 tarihinde New York'da düzenlenecek bir lansmanda tanıtılması bekleniyor.