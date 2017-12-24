OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, SSM ve Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne ilişkin düzenlemelere gidildi. Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarından oluşacak.
Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı toplantılarda Başbakan, Cumhurbaşkanı'na vekaleten Komiteye başkanlık edecek.
Komite Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine toplanacak. Komitenin sekretarya hizmetlerini SSM yürütecek. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
Komite, TSK için Stratejik Hedef Planı'na ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modem silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar alacak. Daha önce TSK ile sınırlı bu hükme diğer kurumlar da eklenmiş oldu.
Komite, ayrıca savunma sanayisinde insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan verilecek eğitim destek miktarlarının belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler hususlarında karar alabilecek.
SSM, CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLANDI
Daha önce Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren SSM, Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Bundan sonra Müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşar'a devredebilecek.
Özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde, ücretleri fondan karşılanmak üzere proje veya sözleşme süresince sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. İstihdam edilecek personele ödenecek ücret üst sınırı Savunma Sanayii İcra Komitesince belirlenecek.
Müsteşarlık, işin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamlarınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapacak. Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek.
Müsteşarlık tarafından yürütülen projelerde sözleşme imzalanacak firmanın seçimi Komite kararı ile belirlenecek. Komite uygun gördüğü durumlarda bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla üyelere veya Savunma Sanayii Müsteşarı'na devredebilecek.
Savunma sanayisi alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla fondan burs ve eğitim destekleri sağlanabilecek.
Mevzuatta SSM ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanı'na yapılan atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.
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