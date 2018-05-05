St Etienne - Bordeaux maçı ne zaman?

Fransa Ligue 1 maçında St Etienne ile Bordeaux, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi St Etienne 52 puanla 5. sırada, Bordeaux 46 puanla 9. sırada bulunuyor. St Etienne son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Bordeaux son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 132 kodlu maçta; İddaa oynayanlar St Etienne kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.80, Bordeaux sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

St Etienne son haftadaki Nancy müsabasında 3-1 yenildi.

Bordeaux ise Lorient karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet alan St Etienne, 26 gol attı ve 24 gol yedi.

Bordeaux, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bordeaux 19 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.