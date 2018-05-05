St Gallen - Basel karşılaşma önü

İsviçre Süper Lig maçında St Gallen ile Basel, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. St Gallen 45 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Basel 62 puanda ve 2. sırada. St Gallen son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Basel, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 495 kodlu maçta; İddaa oynayanlar St Gallen kazanırsa 3.75, beraberlik çıkarsa 3.50, Basel sahadan galip ayrılırsa 1.55 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

St Gallen önceki hafta Lugano mücadelesinde 0-2 yenildi.

Basel, Sion karşılaşmaında 5-1 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet alan St Gallen, 24 gol attı ve 25 gol yedi.

Basel, dış sahada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Basel 27 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.