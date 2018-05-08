St Gallen - Luzern düellosu

İsviçre Süper Lig heyecanı devam ediyor. St Gallen, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Luzern takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. St Gallen 45 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Luzern 49 puanda ve 3. sırada. St Gallen son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Luzern son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 491 kodlu maçı oynayanlar; St Gallen galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Luzern galibiyet oranı 2.40. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

St Gallen son haftadaki Lugano müsabasında 0-2 yenildi.

Luzern, Lausanne Sports karşılaşmaında 3-1 yenildi.

St Gallen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. St Gallen, kendi sahasında 26 gol attı, 29 gol yedi.

Luzern, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Luzern 17 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.