St. Johnstone - Ross County maçı heyecanı

İskoçya Premiership Küme Düşme Grubu heyecanı devam ediyor. St. Johnstone, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Ross County takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi St. Johnstone, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ross County son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 277. İddaa'da St. Johnstone kazanır 2.30, berabere biter 3.20, Ross County kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

St. Johnstone son haftadaki Motherwell müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Ross County ise Hibernian karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.