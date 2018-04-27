St Patrick`s Ath - Bohemians maçı öncesi rakamlar

İrlanda Premier Lig maçında St Patrick`s Ath ile Bohemians, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi St Patrick`s Ath 17 puanla 6. sırada, Bohemians 12 puanla 7. sırada bulunuyor. St Patrick`s Ath son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Bohemians, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 207 kodlu maçta; İddaa oynayanlar St Patrick`s Ath kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.40, Bohemians sahadan galip ayrılırsa 3.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

St Patrick`s Ath önceki hafta Derry City mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Bohemians, Finn Harps karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan St Patrick`s Ath, 9 gol attı ve 3 gol yedi.

Bohemians, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bohemians 4 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.