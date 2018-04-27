St Patrick`s Ath - Bohemians maçı öncesi rakamlar

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. St Patrick`s Ath, 27 Nisan 2018 Cuma günü Bohemians takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi St Patrick`s Ath 17 puanla 6. sırada, Bohemians 12 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi St Patrick`s Ath, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Bohemians, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 207 kodlu maçı oynayanlar; St Patrick`s Ath galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.40, Bohemians galibiyet oranı 3.80. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

St Patrick`s Ath son haftadaki Derry City müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Bohemians ise Finn Harps maçında 3-1 kazandı.

St Patrick`s Ath, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 3 gol yedi.

Bohemians, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Bohemians, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.