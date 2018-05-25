St Patrick`s Ath - Cork City maç önü

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. St Patrick`s Ath, 25 Mayıs 2018 Cuma günü Cork City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. St Patrick`s Ath 30 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Cork City 41 puanda ve 2. sırada. St Patrick`s Ath son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Cork City, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 115 kodlu maçı oynayanlar; St Patrick`s Ath galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.00, Cork City galibiyet oranı 1.95. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

St Patrick`s Ath önceki hafta Waterford United mücadelesinde 2-0 yenildi.

Cork City, Sligo Rovers karşılaşmaında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan St Patrick`s Ath, 20 gol attı ve 7 gol yedi.

Cork City, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cork City 17 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.