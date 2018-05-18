St Patrick`s Ath - Derry City maçı ne zaman?

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. St Patrick`s Ath, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Derry City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. 27 puanlı St Patrick`s Ath 5. sırada bulunuyor, Derry City 27 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi St Patrick`s Ath, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Derry City son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 157 kodlu maçı oynayanlar; St Patrick`s Ath galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Derry City galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

St Patrick`s Ath son haftadaki Derry City müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Derry City ise St Patrick`s Ath karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

St Patrick`s Ath, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 5 gol yedi.

Derry City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Derry City, 12 gol atarken 14 gol yedi.