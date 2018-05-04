St Patrick`s Ath - Shamrock maçı öncesi rakamlar

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. St Patrick`s Ath, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Shamrock takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. 18 puanlı St Patrick`s Ath 6. sırada bulunuyor, Shamrock 21 puana sahip ve 5. sırada. St Patrick`s Ath son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Shamrock son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 215 kodlu maçı oynayanlar; St Patrick`s Ath galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Shamrock galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

St Patrick`s Ath son hafta oynanan Derry City maçında 1-1 berabere kaldı.

Shamrock ise Limerick karşılaşmasında 2-1 kazandı.

St Patrick`s Ath, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 5 gol yedi.

Shamrock ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shamrock, 4 gol atarken 9 gol yedi.