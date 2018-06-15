St Patrick`s Ath - Sligo Rovers karşılaşma önü

İrlanda Premier Lig maçında St Patrick`s Ath ile Sligo Rovers, 15 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. St Patrick`s Ath 30 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Sligo Rovers 20 puanda ve 8. sırada. St Patrick`s Ath son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Sligo Rovers, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 158 kodlu maçı oynayanlar; St Patrick`s Ath galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Sligo Rovers galibiyet oranı 3.75. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

St Patrick`s Ath son haftadaki Waterford United müsabasında 2-0 yenildi.

Sligo Rovers, Cork City karşılaşmaında 0-2 yenildi.

St Patrick`s Ath, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 10 gol yedi.

Sligo Rovers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Sligo Rovers, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.