St Patrick`s Ath - Sligo Rovers maçı öncesi rakamlar

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. St Patrick`s Ath, 15 Mayıs 2018 Salı günü Sligo Rovers takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. St Patrick`s Ath 24 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Sligo Rovers 15 puanda ve 8. sırada. St Patrick`s Ath, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Sligo Rovers, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 635 kodlu maçı oynayanlar; St Patrick`s Ath galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Sligo Rovers galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

St Patrick`s Ath önceki hafta Derry City mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sligo Rovers, Drogheda United karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

St Patrick`s Ath, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 5 gol yedi.

Sligo Rovers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Sligo Rovers, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.