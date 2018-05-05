St. Pauli - Arminia Bielefeld karşılaşma önü

St. Pauli ve Arminia Bielefeld, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi St. Pauli 40 puanla 13. sırada, Arminia Bielefeld 47 puanla 4. sırada bulunuyor. St. Pauli, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Arminia Bielefeld, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 486 kodlu maçı oynayanlar; St. Pauli galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Arminia Bielefeld galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

St. Pauli son haftadaki Bochum müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Arminia Bielefeld ise Dynamo Dresden karşılaşmasında 1-2 yenildi.

St. Pauli, evinde 4 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 20 gol yedi.

Arminia Bielefeld, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Arminia Bielefeld, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.