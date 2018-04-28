St. Pauli - Fürth karşılaşma önü

St. Pauli ve Fürth, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:00. 37 puanlı St. Pauli 16. sırada bulunuyor, Fürth 38 puana sahip ve 15. sırada. St. Pauli, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Fürth, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 244 kodlu maçta; İddaa oynayanlar St. Pauli kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.00, Fürth sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

St. Pauli son haftadaki Bochum müsabasında 1-3 kazandı.

Fürth, Union Berlin karşılaşmaında 1-2 yenildi.

St. Pauli, evinde 3 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 20 gol yedi.

Fürth, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Fürth, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.