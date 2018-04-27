St. Pauli - Fürth karşılaşma önü

Almanya 2. Bundesliga maçında St. Pauli ile Fürth, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. St. Pauli 37 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Fürth 38 puanda ve 15. sırada. St. Pauli, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Fürth son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 244 kodlu maçı oynayanlar; St. Pauli galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Fürth galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

St. Pauli son haftadaki Bochum müsabasında 1-3 kazandı.

Fürth ise Union Berlin karşılaşmasında 1-2 yenildi.

St. Pauli, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. St. Pauli, kendi sahasında 16 gol attı, 20 gol yedi.

Fürth, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Fürth, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.