Gizemli beyaz geceleri ve dolambaçlı kanalları ile eski Rus başkenti St. Petersburg, Rusya'nın "Avrupa Penceresi" olarak adlandırılan, Çar Büyük Petro tarafından bataklıkta kurulmuş dünyanın en önemli turizm şehirlerinden biri ve milyonlarca insanı cezbediyor. İşte St. Petersburg tatilinizde size yardımcı olacağına inandığımız gezi rehberimiz...
St. Petersburg, Çarlık Rusyası'nın vitrin başkenti ve ilk büyük, modern şehri olarak büyüdü. St. Petersburg, benzersiz mimarlık stili, zarif köprüleri ve turistik yerlerinin çokluğu ile ünlü muhteşem bir şehir. Şimdi St. Petersburg'un gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıyalım...
ST. PETERSBURG'UN GEZİLECEK YERLERİ
ERMİTAJ MÜZESİ
Ermitaj Müzesi, Rusya’nın Sankt-Peterburg şehrinde yer alan bir sanat ve kültür müzesidir. Dünyanın en büyük, en eski ve en çok ziyaretçi çeken müzelerinden olan Ermitaj Müzesi'nde, Batı Avrupa Sanatı'nın ünlü başyapıtları da dahil olmak üzere koleksiyonun kalbi Kışlık Saray ve Ana Müze Kompleksi'dir. Kışlık Saraydan Saray Meydanı'na doğru muhteşem hilal şeklindeki imparatorluğun Genelkurmay binası şimdi, Ermitaj’ın Van Gogh ve Matisse’in başyapıtları da dahil olmak üzere, izlenimci ve post-empresyonist sanatın olağanüstü koleksiyonunun kalıcı evi. Devlet Ermitajı, Dvortsovaya Nab nehri kıyısındaki beş bağlantılı binadan oluşmaktadır. Batıdan doğuya doğru: Kış Sarayı, Küçük Ermitaj, Büyük (Eski) Ermitaj, Yeni Ermitaj ve Ermitaj Tiyatrosu.
GENELKURMAY BİNASI
Dvortsovaya'nın güneyinde yer alan ve 1820'lerde Carlo Rossi tarafından tasarlanan bu görkemli yapının doğu kanadı, Ermitaj'ın Empresyonist ve post-Empresyonist eserlerinin sergilenmesi için çağdaş mimariyle restore edilmiş mekanlardan oluşuyor.
DÖKÜLEN KAN KURTARICI KİLİSESİ
Beş soğan kubbesi ve şatafatlı mozaikleriyle Nevsky Prospekt'in hemen dışındaki bu olağanüstü yapı, 20. yüzyılın başlarında, Çar II. Alexander'ın reformlarına karşı çıkan genç bir adam tarafından arabasına bomba atarak öldürüldüğü yere onun anısına inşa edilmiştir. II. Alexander, ABD'deki köleliğin kaldırılışıdan beş yıl önce, Rus köylülerin köleliğine son veren en büyük Rus çarlarından biridir. Katedralin hem iç hem de dış cephesinde dikkat çeken mozaikler, toplam 23.130 metrekarelik alanıyla, Avrupa'daki en büyük mozaik koleksiyonlarından biridir. Katedral İtalyan kireç taşı ve jasper, dağ kristali, topaz ve diğerleri gibi çeşitli yarı değerli taşlarla dekore edilmiştir.
KATERİNA SARAYI
St. Peterburg'un 30 kilometre güneyindeki Tsarskoye Selo kasabasında bulunan Barok tarzı saraydır. 1744 ile 1796 yılları arasında Bartholomeo Rastrelli tarafından tasarlanan ve Büyük Petro'nun ikinci eşinin adını taşıyan saray, Rus İmparatorluğu döneminde çarların yazlık ikametgâhıydı. Sarayın orijinal iç mekanlarında Rastrelli ile çalışan Alman heykeltraş Johann Franz Dunker tarafından tasarlanan yaldızlı atlantlar, caryatitler ve pilasterlerin yer aldığı özenle dekore edilmiş mavi-beyaz cepheler yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda. Sarayın dış cephelerini süslemek için 100 kilodan fazla altın kullanılmış.
YUSUPOV SARAYI
Moyka Nehri üzerindeki bu muhteşem saray, büyüleyici ve korkunç bir tarihe ek olarak, 19. yüzyılın en iyi iç mekanlarına sahiptir. Sarayın son sahibi, yüksek sosyetenin sevgilisi olan ve bir zamanlar Rusya'daki en zengin adam olan eksantrik Prens Felix Yusupov'du. Sarayın bu kadar ünlü olmasının bir nedeni de Grigory Rasputin'in 1916'da öldürüldüğü yer olması. Saray, 1770'lerde Vallin de la Mothe tarafından inşa edilmişti, ancak mevcut iç mekanlar, ünlü Yusupov ailesinin ikametgahı haline geldiği zamandan kalma. Sarayın iç mekanları görkemli ve zengin olup, birçok stilde farklı tarzlarda boyanmış ve yaldızlı avizeler, ipek, freskler, duvar halıları ve bazı fantastik mobilyalarla dekore edilmiştir.
PETERHOF PARKI VE BAHÇELERİ
Rus 18-19 yüzyıl mimarisinin bu mücevheri, çar ailesinin en sevilen ve en güzel yazlık eviydi. Peterhof'un dünyaca ünlü saray, çeşme ve park topluluğu, Rus tarihinin olağanüstü dönemlerine tanıklık eden bir dönüm noktasıdır. Aşağı Park yürüyüş için ideal bir yerdir. Farklı boyut ve şekillerdeki çeşitli çeşmelere hayran kalacaksınız. Üst Bahçeler ve Aşağı Park'ın yapısal merkezi olan Büyük Saray'ı ziyaret ettiğinizde, zengin kalıplar, muhteşem parke zeminler, zarif oymalar, boyalı tavanlar ve büyük ustaların tuvalleriyle bezeli geniş ve havadar odalarının keyfine varacaksınız.
RUS MÜZESİ
Devlet Ermitajı dünyanın her yerinden güzel sanatlar alanındaki en önemli eserleri sergilerken, Rus Müzesi ise el yapımı şaheserler üzerinde yoğunlaşmaktadır. 1898 yılında açılan müze, paha biçilemez dini ikonlardan Kandinsky gibi avangard sanatçıların eserlerine kadar her şeyi içerir. Sergilenen diğer eserler arasında 19. yüzyıl sanatçısı Karl Bryullov'un Vezüv Yanardağı'ndaki patlamanın devasa bir tasviri olan “Pompei'nin Son Günü” ve Ilya Repin’in “Türk Sultanı’na alaycı bir mektup yazan Zaporozhye Kazakları” yer alıyor.
MARİNSKİ TİYATROSU
İlk kez 1860 yılında açılan Mariinsky Tiyatrosu, dünyanın en ünlü bale ve opera mekanlarından biridir. Prokofiev ve Çaykovski gibi klasik müziğin duayenleri bu mekanda bestelerini çalmışlardır.
ST. PETERSBURG'DA ULAŞIM
Diğer modern büyük turistik sehirler gibi St. Peterburg da gelişmiş taşıma altyapısı sahip bir şehirdir. Burada beş tren istasyonu, uluslararası otobüs terminali, uluslararası hava limanı 'Pulkovo', liman bulunuyor. Ayrıca şehirde halkının kullandığı metro, tramvay, troleybüs, otobüs ve ticari taşıma araçları mevcut. Toplu taşıma sisteminin tek dezavantajı gece seferlerinin olmamasıdır, bu nedenle gece yarısından sonra dışarıda kalmayı planlıyorsanız, otelinize gitmek için taksilere veya kendi ayaklarınıza güvenmeniz gerekecektir.
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