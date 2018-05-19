St. Polten - Austria Vienna maçı rakamları

St. Polten ve Austria Vienna, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:30. St. Polten 14 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Austria Vienna 40 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi St. Polten, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Austria Vienna, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 391. İddaa'da St. Polten kazanır 2.80, berabere biter 3.10, Austria Vienna kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

St. Polten son haftadaki Altach müsabasında 1-3 kazandı.

Austria Vienna, WAC karşılaşmaında 2-1 yenildi.

St. Polten, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. St. Polten, kendi sahasında 9 gol attı, 37 gol yedi.

Austria Vienna, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Austria Vienna 18 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.