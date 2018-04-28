St. Polten - Salzburg maçı istatistikleri

St. Polten ve Salzburg, 29 Nisan 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. St. Polten 11 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Salzburg 71 puanda ve 1. sırada. St. Polten, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Salzburg son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 620 kodlu maçta; İddaa oynayanlar St. Polten kazanırsa 5.00, beraberlik çıkarsa 4.30, Salzburg sahadan galip ayrılırsa 1.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

St. Polten son hafta oynanan WAC maçında 0-0 berabere kaldı.

Salzburg ise Sturm Graz karşılaşmasında 5-0 kazandı.

St. Polten, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 34 gol yedi.

Salzburg, dış sahada 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Salzburg 29 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.