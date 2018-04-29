St. Polten - Salzburg maçı istatistikleri

Avusturya Bundesliga maçında St. Polten ile Salzburg, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 11 puanlı St. Polten 10. sırada bulunuyor, Salzburg 71 puana sahip ve 1. sırada. St. Polten, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Salzburg, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 620. İddaa'da St. Polten kazanır 5.00, berabere biter 4.30, Salzburg kazanır 1.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

St. Polten son haftadaki WAC müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Salzburg ise Sturm Graz maçında 5-0 kazandı.

St. Polten, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 34 gol yedi.

Salzburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Salzburg, deplasmanda 29 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.