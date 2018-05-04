St. Polten - WAC maçı öncesi rakamlar

St. Polten ve WAC, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi St. Polten 11 puanla 10. sırada, WAC 23 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi St. Polten, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. WAC, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 365. İddaa'da St. Polten kazanır 2.20, berabere biter 3.00, WAC kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

St. Polten son haftadaki WAC müsabasında 0-0 berabere kaldı.

WAC, St. Polten karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet alan St. Polten, 9 gol attı ve 36 gol yedi.

WAC, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda WAC 14 kez gol sevinci yaşadı, 36 kez topu ağlarında gördü.