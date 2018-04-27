St Truiden - KV Oostende maç önü

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup B heyecanı devam ediyor. St Truiden, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü KV Oostende takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. 7 puanlı St Truiden 2. sırada bulunuyor, KV Oostende 5 puana sahip ve 4. sırada. St Truiden son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. KV Oostende, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 406. İddaa'da St Truiden kazanır 1.65, berabere biter 3.30, KV Oostende kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

St Truiden son hafta oynanan Club Brugge maçında 0-1 yenildi.

KV Oostende ise Standard Liege karşılaşmasında 2-3 yenildi.

St Truiden, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. St Truiden, kendi sahasında 6 gol attı, 3 gol yedi.

KV Oostende ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KV Oostende, 5 gol atarken 5 gol yedi.