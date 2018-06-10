Stabaek B - Asker maçı istatistikleri

Stabaek B ve Asker, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. 4 puanlı Stabaek B 14. sırada bulunuyor, Asker 15 puana sahip ve 6. sırada. Stabaek B son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Asker, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 332. İddaa'da Stabaek B kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Asker kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Stabaek B önceki hafta Mo mücadelesinde 3-2 yenildi.

Asker, Moss karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Stabaek B, 6 gol attı ve 8 gol yedi.

Asker ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Asker, 3 gol atarken 4 gol yedi.