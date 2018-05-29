Stabaek B - Grorud maçı rakamları

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Stabaek B, 29 Mayıs 2018 Salı günü Grorud takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Stabaek B 4 puanla 14. sırada, Grorud 12 puanla 5. sırada bulunuyor. Stabaek B, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Grorud, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 208. İddaa'da Stabaek B kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Grorud kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Stabaek B son haftadaki Kjelsas müsabasında 0-1 yenildi.

Grorud, Ullern karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Stabaek B, 5 gol attı ve 5 gol yedi.

Grorud, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Grorud 7 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.