Stabaek - Bodo Glimt maçı istatistikleri

Stabaek ve Bodo Glimt, 10 Haziran 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Stabaek 10 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Bodo Glimt 12 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Stabaek, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bodo Glimt, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 294. İddaa'da Stabaek kazanır 1.95, berabere biter 3.00, Bodo Glimt kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Stabaek son hafta oynanan Start Kristiansand maçında 3-0 kazandı.

Bodo Glimt ise Rosenborg maçında 2-1 yenildi.

Stabaek, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 6 gol yedi.

Bodo Glimt, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bodo Glimt 3 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.