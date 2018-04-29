Stabaek - Lilleström rakamlar

Norveç Eliteserien maçında Stabaek ile Lilleström, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. 4 puanlı Stabaek 15. sırada bulunuyor, Lilleström 4 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Stabaek, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lilleström son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 665 kodlu maçı oynayanlar; Stabaek galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Lilleström galibiyet oranı 2.60. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Stabaek son hafta oynanan Viking maçında 2-0 yenildi.

Lilleström ise Sandefjord karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Stabaek, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Lilleström, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lilleström 3 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.