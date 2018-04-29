Stabaek - Lilleström rakamlar

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Stabaek, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Lilleström takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Stabaek 4 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Lilleström 4 puanda ve 13. sırada. Stabaek, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Lilleström, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 665 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stabaek kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Lilleström sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Stabaek son hafta oynanan Viking maçında 2-0 yenildi.

Lilleström ise Sandefjord maçında 1-3 kazandı.

Stabaek, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Lilleström ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lilleström, 3 gol atarken 7 gol yedi.