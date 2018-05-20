Stabaek - Odd Grenland rakamlar

Norveç Eliteserien maçında Stabaek ile Odd Grenland, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Stabaek 7 puanla 14. sırada, Odd Grenland 16 puanla 8. sırada bulunuyor. Stabaek, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Odd Grenland son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 482 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stabaek kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.20, Odd Grenland sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Stabaek son hafta oynanan Viking maçında 2-0 yenildi.

Odd Grenland, Rosenborg karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Stabaek, 5 gol attı ve 5 gol yedi.

Odd Grenland, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Odd Grenland 3 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.