Stabaek - Start Kristiansand düellosu

Stabaek ve Start Kristiansand, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Stabaek 3 puanla 15. sırada, Start Kristiansand 3 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Stabaek, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Start Kristiansand, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 483 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stabaek kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Start Kristiansand sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Stabaek önceki hafta Start Kristiansand mücadelesinde 3-0 kazandı.

Start Kristiansand, Stabaek karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Stabaek, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Start Kristiansand, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Start Kristiansand 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.