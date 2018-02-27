HABERTÜRK Haber Merkezi'nden Haber Hayati Arıgan'ın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, maçta meşale yakan taraftarları güvenlik kameralarından tespit etti. Çok sayıda torpil ve meşaleyi şeffaf davul aksamına özel yapım zula içinde sokup, tribünde patlatan 5 taraftar gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanununa muhalefet ve Ateşli Silahlar Kanununa muhalef suçlarından işlem yapıldı. Spor savcısı Asım Ekren'e ifade veren 5 şüpheli stada yanıcı ve patlayıcı yasak madde sokmak ve başkalarına temin etmek suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Spor müsabakalarından da men edilen taraftarlar Fenerbahçe maçlarının olduğu günlerde karakola imza atacak.

5 şüpheli taraftardan ikisinin başkasının Passolig kartı ile girdiği belirlenirken, meşale ve torpillerin davulun içinde özel bir zulada sokulduğu öğrenildi.

ÇAKMAĞI ATAN TESPİT EDİLDİ

Ayrıca gol sevinci yaşandığı esnada Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'a isabet eden ve yaralayan çakmağı fırlatan şüpheli Beşiktaş taraftarı da tespit edildi.