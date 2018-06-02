Stal Mielec - Podbeskidzie Bielsko Biala maçı istatistikleri

Polonya 1.Lig maçında Stal Mielec ile Podbeskidzie Bielsko Biala, 03 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:45. Stal Mielec 51 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Podbeskidzie Bielsko Biala 43 puanda ve 11. sırada. Stal Mielec, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Podbeskidzie Bielsko Biala son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 348 kodlu maçı oynayanlar; Stal Mielec galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Podbeskidzie Bielsko Biala galibiyet oranı 3.00.

Stal Mielec son hafta oynanan Pogon Siedlce maçında 1-2 yenildi.

Podbeskidzie Bielsko Biala ise Kluczbork maçında 3-1 kazandı.

Stal Mielec, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Stal Mielec, kendi sahasında 28 gol attı, 20 gol yedi.

Podbeskidzie Bielsko Biala ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Podbeskidzie Bielsko Biala, 16 gol atarken 25 gol yedi.