Stal Mielec - Wigry Suwalki maçı rakamları

Stal Mielec ve Wigry Suwalki, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Stal Mielec 44 puanla 5. sırada, Wigry Suwalki 45 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Stal Mielec, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Wigry Suwalki, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 199 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stal Mielec kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Wigry Suwalki sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Stal Mielec önceki hafta Pogon Siedlce mücadelesinde 1-2 yenildi.

Wigry Suwalki, Olsztyn karşılaşmaında 1-4 kazandı.

Stal Mielec, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 18 gol yedi.

Wigry Suwalki, dış sahada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wigry Suwalki 15 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.