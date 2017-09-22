Stance Fest 2017 Modifiye Araba Fuarı başlıyor

Stance Fest 2017 Modifiye Araba Fuarı, 23-24 Eylül 2017’de Avrupa’nın en büyük otomobil AVM’si Autopia’da gerçekleşecek.



İki gün boyunca sabah 10.00 akşam 21.00 saatleri arasında devam edecek etkinlikte, Dj performansları ve ünlü araba tutkunları da araçları ile orada olacak, Ödüllü pilotlar katılımcılarla bir araya gelerek imza dağıtacaklar.



Sadrican Sağdur, Alican Akçay ve DJ KNC’ın performans sergileyeceği fuarda; Doğukan Manço, Furkan Göksel, Onur Bay ve Leo Lunatic’de katılımcılar arasında olacak.



Etkinlikte Apexmasters Yarış otomobilleri, Süpersport kişiselleştirilmiş otomobiller, 700 Tuning otomobil görücüye çıkarken; Türkiye’de benzeri olmayan kişiselleştirilmiş Lamborghini Diablo, full carbon ve yine Türkiye’de tek olan Mclaren otomobil tutkunlarının nefesini kesmek için orada olacak.

Stance Fest 2017 Modifiye Araba Fuarı