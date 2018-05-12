Standard Liege - Club Brugge düellosu

Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu heyecanı devam ediyor. Standard Liege, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Club Brugge takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 41 puanlı Standard Liege 2. sırada bulunuyor, Club Brugge 45 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Standard Liege, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Club Brugge, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 499 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Standard Liege kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Club Brugge sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Standard Liege son hafta oynanan KV Oostende maçında 2-3 kazandı.

Club Brugge, St Truiden karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Standard Liege, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 1 gol yedi.

Club Brugge, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Club Brugge 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.