Standard Liege - Genk maç önü

Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu maçında Standard Liege ile Genk, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Standard Liege 35 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Genk 31 puanda ve 6. sırada. Standard Liege son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Genk, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 526 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Standard Liege kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Genk sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Standard Liege son haftadaki KV Oostende müsabasında 2-3 kazandı.

Genk ise KAA Gent maçında 1-2 yenildi.

Standard Liege, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Standard Liege, kendi sahasında 4 gol attı, 1 gol yedi.

Genk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Genk, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.