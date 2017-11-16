Robot yardımlı cerrahi, geleneksel yöntemlere göre daha fazla zaman ve para gerektiriyor ancak belirli işlem türleri için çok da etkili değil.

The Register'da yer alan habere göre; laparoskopik cerrahi (kapalı yöntem), büyük kesim yerine laparoskopa uygun bir veya daha fazla küçük cerrahi kesiden yapıldığı için bir seçenek olabilir ya da böbrek çıkarma işleminde robotun yıllardır standart bir prosedür halini aldığını söylemek ve robotun giderek operasyonlarda yaygınlaştığını söylemek doğru olabilir doğru olabilir.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, Amerika'daki 2003 yılından 2015 yılına kadar, 416 hastanenin 24 bin laparoskopik cerrahi verilerini analiz etti.

Yüksek derecede hassaslığın gerekli olduğu veya gelişmiş sonuçların (örneğin radikal prostatektomi) gösterildiği senaryolarda robot cerrahların avantajları olsa da, incelenen iki işlem için bunun kaynak israfı olduğu söylendi.

Araştırmacılar, hem robot destekli hem de geleneksel laparoskopik böbrek çıkarma ameliyatı sonuçlarını karşılaştırdılar. Robot cerrahlardan destek alınan böbrek ameliyatlarının yüzde 46.3'ünde sürenin dört saatten fazla sürdüğü kaydedildi.

Hastanede kalmanın ortalama maliyeti bir robot dahil edildiğinde hasta başına yaklaşık 2.678 dolar.

Rektum kanseri cerrahisine robotlar dahil edildiğinde ortalama maliyete 1.132 dolar ve ortalama işlem süresine 37.5 dakika eklendiği belirtilirken hasta sonuçlarının ise aşağı yukarı aynı olduğu belirtildi.

Robot cerrah

Stanford Üniversitesi

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi