Stanislas Wawrinka ile antrenör Magnus Norman'ın yolları ayrıldı

Tek erkeklerde dünya 9 numarası İsviçreli tenisçi Stanislas Wawrinka ile antrenörü Magnus Norman'ın yolları ayrıldı.

Norman yaptığı yazılı açıklamada, ailesine daha fazla vakit ayırmak istemesi nedeniyle son 4 yıldır çalıştırdığı Wawrinka ile önümüzdeki sezon çalışmayacağını duyurdu.

Wawrinka ile ortaklıklarından gurur duyduğunu belirten İsveçli Norman, "Benim adıma çok zor bir karar oldu. Wawrinka harika bir tenisçi. Ama evimde iki çocuk beni bekliyor ve onlarla zaman geçirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Norman yönetiminde 2014'te Avustralya Açık, 2015'te Fransa Açık ve 2016'da ise ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşan 32 yaşındaki Wawrinka, kariyerinin zirvesine çıkmıştı.

Stanislas Wawrinka