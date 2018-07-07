Stanislav Çerçesov: Dalga konusu olup Dünya Kupası'nda parlayan Rusya Teknik Direktörü

- Getty Images Rus Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerşesov, takımı İspanya'yı penaltılarla geçip çeyrek finale ulaştığında ekibi sevinçten havalara uçarken, pek bir tepki vermemişti

Ruslar, Pazar günü Dünya Kupası'nda ikinci turda İspanya'yı penaltılarla elediğinde ülkede milyonlarca kişi sevinçten havalara uçtu ama kenardaki bir kişi pek öyle istifini bozmadı.

Rusya Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, en iyimser taraftarların bile mümkün olabileceğini düşünmediği bir sonuç aldığında duygularını hiç belli etmedi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı, ayakları yere basan ve cansız açıklamaları Çerçesov'u Rus spor basınının gözdesi yaptı.

"Maç sırasında duygularım düz ve basitti. Takımı yönetmek gerekiyordu. Şimdi bu maç bitti ve bir sonraki maçı düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Reuters St Petersburg'da Çerşesov için yapılan ve "Bu dünyadan değilsin" yazan duvar resmi

Aralıksız eleştiri

Rusya, 1966'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finaline çıkmanın eşiğinde (O dönem Sovyetler Birliği, İngiltere'deki Dünya Kupası'nda yarı final oynamıştı). Bugün çeyrek finaldeki rakibi Hırvatistan.

Ancak Soçi'deki maçta ne olursa olsun, Rusya 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Dünya Kupası finallerindeki en iyi performansını sergiledi.

Bu başarı, iki yıl önce göreve gelmesinden bu yana aralıksız eleştirilen Çerçesov için büyük bir rahatlamaydı.

- Getty Images Çerşesov 1994'te ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda Rusya'nın kalecisiydi

Yavan tercih

Çerçesov hep yavan, heyecan yaratmayan bir tercih olarak görüldü.

40 kez milli forma ve iki Dünya Kupası da dahil 20 yıllık saygı duyulası bir kalecilik kariyeri olmasına karşın, hiçbir zaman büyük oyuncular arasına giremedi.

Spartak Moskova'daki eski takım arkadaşları Çerçesov'un Spartak Moskova 1990'da Napoli'yi yendiğinde, Maradona'ya bir şişe votka yollamasını anlatmayı seviyor.

Ancak gerçekte Maradona ve Çerçesov çok farklı dünyaların insanlarıydı.

- Getty Images Çerçesov Sovyetler Birliği Milli Takımı'nda da kalecilik yaptı

Dalga geçtiler

Çerçesov'un modaya pek uygun olmayan takım elbiseleri ve bıyığı hep dalga konusu oldu.

Bir keresinde "Ne zamandır bıyıklı olduğumu mu bilmek istiyorsunuz? Ben bıyıkla doğdum" diye şaka yapmıştı.

Göreve zor bir başlangıç yaptı. Ünlü orta saha Igor Denisov'u büyük ölçüde kamuoyu önünde gelişen bir tartışma sonucu kadro dışı bırakmasına kimse inanamamıştı.

- Getty Images Yoğun eleştirilerin ardından son gülen Çerçesov oldu

Dünya Kupası'na dair beklentiler çok azdı

Rus Milli Takımı sahada ışık vermiyordu ve Katar karşısındaki yenilgi de dahil bir dizi kötü sonuç aldı. Hatta, öfkeli futbol yorumcusu Vasili Utkin Çerçesov'a "moron" demişti.

Rusya, Dünya Kupası'na geldiğinde FIFA sıralamasında turnuvaya katılan 32 takım arasında sonuncuydu.

Beklentiler o kadar düşüktü ki, Rus talk şov programı sunucusu Ivan Urgant, sosyal medyada takıma destek vermek için teknik direktörü örnek alıp, "umut bıyığı bırakma" kampanyası başlattı.

The Moskow Times gazetesi genel kötümser havayı, Suudi Arabistan karşısındaki açılış maçının oynandığı gün "Yenilgi alın yazısı" başlığıyla özetlemişti.

- BBC Ruslar Çerşesov'a destek için yapma bıyıklar takıyor.

Peki Çerşesov nasıl böyle bir başarı yakaladı?

Ama sonra mucize gerçekleşti. Rusya açılış maçında Suudi Arabistan'ı 5-0, Mısır'ı da 3-1 yenince ikinci tura çıktı.

Uruguay karşısındaki 3-0'lık yenilgi bile ülke genelindeki mutluluğu etkileyemedi. Peki, Çerçesov bunu nasıl başardı?

Rus taraftarlar öncelikle "Eleştiriler karşısında Rus kışından bile daha soğuk kalarak" diyor.

İkincisi, takımın fizik gücünü artırmanın, oyunculara maç öncesi yapılan motivasyon konuşmalarından daha çok yardımcı olduğunu gördü.

Rusya Milli Takımı turnuvaya Avusturya Alpleri'nde gerçekten yorucu idmanlar yaparak hazırlandı.

Böylece Rusya, turnuvanın en çok koşan takımlarından biri oldu.

- Getty Images Çerşesov ve oyuncusu Artem Dzyuba daha önce tartışma yaşamıştı. Golcü oyuncu şu anda Rus Milli Takımı'nın kahramanlarından biri oldu.

Oyunculara sözünü geçiriyor

Çerçesov daha sonra gururunu bir yana koyarak, kadro dışı bıraktığı bir oyuncuyu geri çağırdı. Çerçesov ile ters düşen Artem Dziyuba, İspanya'ya karşı attığı penaltı golü de dahil üç gol kaydederek takımın başarısında hayati bir rol oynadı.

Ve son olarak, Çerçesov'un takımı teknik direktörleri ne derse onu yapıyor. Buna İspanya'ya karşı savunma yapmak da dahil.

Çerçesov, Moskovsky Komsomolets gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar olan bitenin sorumlusu tüm takım. Oyuncular ellerinden geleni yaptılar ve planlarımı kabul ettiler" dedi.

- Getty Images Taraftarlar artık teknik direktörlerini kesinlikle çok seviyor.

Rusya'nın yeni ulusal kahramanı

Hırvatistan maçında ne olursa olsun, Ruslar şimdiden Stanislav Çerçesov'a artık çok farklı bakıyor. Çoğu kişi, turnuvadan önce kendisine güvenmedikleri için sosyal medyada özür diliyor.

Rusya 19 Haziran'da Mısır'ı yendiğinde televizyon yorumcusu Vladimir Stognienko, galibiyeti tanınmış Rock grubu Leningrad'ın bir şarkısıyla kutladı: "Stas (Stanislav) sen bu dünyadan değilsin."

Şarkı şimdi, birden Rusya'nın yeni ulusal kahramanı olan Çerçesov'un gayriresmi müziği oldu.

Penaltılarda İspanya'yı yenen Rusya çeyrek finale yükseldi

Dünya Kupası 2018: Son çeyrek finalistler İngiltere ve İsveç

Modric: Sanırım Danimarka galibiyetiyle artık Türkiye yenilgisini unutabiliriz

Meksika maçında kendini yerden yere atan Neymar, sosyal medyada alay konusu oldu

Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde