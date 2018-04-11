Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 orjinal Xbox oyunu daha Xbox One platformuna terfi ediyor. Bu yeni eklenen 19 oyunla birlikte, Xbox One konsolunda çalışabilen Xbox oyunlarının sayısı da 32'ye yükselmiş olacak.

Listedeki en dikkat çeken isimlerin başında 6 oyundan oluşan Star Wars serisi geliyor. Listede yer alan oyunların tamamı hem disk hem de Microsoft mağazasından indirilmek üzere dijital kopya halinde bulunuyor. Listede yer alan oyunlar ise şöyle:

17 Nisan'da çıkacak orjinal Xbox oyunları

Blinx: The Time Sweeper

Breakdown

Conker: Live & Reloaded

The Elder Scrolls III: Morrowind

Hunter: The Reckoning

Jade Empire

Panzer Dragoon Orta

SSX 3

26 Nisan'da çıkacak orjinal Xbox oyunları

Destroy All Humans!

Full Spectrum Warrior

Mercenaries: Playground of Destruction

MX Unleashed

Panzer Elite Action: Fields of Glory (Europe only)

Star Wars: Battlefront

Star Wars: Battlefront II

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars: Jedi Starfighter

Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Star Wars: Republic Commando

Xbox One X Enchanced güncellemesi kapsamındaki oyunlar

Darksiders

Gears of War 2

Portal 2

Red Dead Redemption

Sonic Generations (first time available on Xbox One)

Star Wars: The Force Unleashed