Star Wars serisinin son filmi The Last Jedi eleştirmenleri ikiye böldü

"Heyecan verici." "Hareketli." "Bağımlı olunacak şekilde cesur". Bunlar Star Wars serisinin son filmi için eleştirmenlerin kullandıkları sıfatlardan bazıları.

Telegraph gazetesi, serinin son filmi The Last Jedi için "müthiş eğelenceli" nitelemesini kullanarak, "hayranları büyük bir sürpriz ile baş başa bırakacak" yorumunu yaptı.

Film için Guardian gazetesi ise "sürekli zirvede olan bir heyecan fırtınası" yorumunu yaptı.

Variety dergisi ise genel kanının aksine, Last Jedi için, "serinin en uzun ve en gereksiz bölümü" ifadesini kullandı.

The Verge'de Tasha Robinson da benzer bir görüşü kaleme alarak, "Seyirciler The Last Jedi'dan çok sayıda soru işareti ve eleştiri ile ayrılacak" dedi.

Türkiye'de Çarşamba günü gösterime girecek olan 152 dakika uzunluğundaki filmde, Luke Skywalker rolünde Mark Hamill'i ve Princess Leia rolünde 2016 Aralık ayında hayatını kaybeden Carrie Fisher izleniyor.

USA Today gazetesi özellike Kylo Ren karakterini canlandıran Adam Driver'ın filmdeki performansını öne çıkarıyor.

Gazeteye göre, Driver'ın canlandırdığı karakter, "Heath Ledger'ın Batman serisi "Dark Knight"taki Joker karakterinden bu yana büyük bütçeli sinemanın en etkileyici karakteri"

Forbes'tan Scott Mendelsohn ise filmin süresi üzerinde durarak, "The Last Jedi nerede sonlanacağını bilememiş bir sanat eseri" yorumunu yaptı.

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